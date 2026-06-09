Украинских параамрестлеров Дмитрий Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на €250 каждого за то, что они покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Будапеште, рассказал Луцишин изданию Tribuna.

Турнир в столице Венгрии проходил в мае. Сидорчук и Луцишин завоевали серебро и бронзу в соревнованиях мужчин с церебральным параличом до 60 кг. Победителем же стал россиянин Андрей Гаврилов, в честь которого и звучал гимн.

Украинские спортсмены нарушили регламент соревнований. Они знали, что за это полагается штраф, но, посовещавшись с тренером, пошли на нарушение.

Российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования с государственной символикой. Украинские атлеты демонстративно отказываются жать руки россиянам, затыкают уши при исполнении российского гимна, закрывают глаза, чтобы не видеть российский флаг. Спортсмены выполняют указания спортивного руководства своей страны и боятся попасть под жестокий хейт на родине в случае проявления хоть каких-то человеческих чувств по отношению к россиянам.