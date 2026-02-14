Украинский фигурист обвинил в своем провале Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что в его провальном выступлении в произвольной программе на Олимпиаде виноват россиянин Петр Гуменник.

Марсак выступал сразу после Гуменника. Украинец занимал 11-е место после короткой программы, но в итоге откатился на 19-е место. В произвольной Марсак стал только 23-м.

У украинского фигуриста изначально была заявлена очень простенькая программа, и ему сложно было рассчитывать на сохранение своей позиции после короткой. В начале выступления Марсак упал. Комментировавшая соревнования на платформе Okko Татьяна Тарасова ехидно заметила, что украинцу стоит отработать технику падения.

«На меня было давление, что мы катаем друг за другом с «нейтральным» атлетом этим. Это было тяжело», — попытался оправдаться Марсак.

Также он отметил, что с начала недели находился в угнетенном состоянии из-за дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

