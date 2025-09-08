Украинский футболист Зинченко задолжал в Великобритании огромную сумму по налогам

Защитник клуба «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александр Зинченко получил в Великобритании налоговый счет об уплате задолженности в 300 тыс. фунтов стерлингов по корпоративному налогу, сообщает The Sun.

Часть доходов футболиста проводилась через его фирму Alex Zinchenko Image Rights. В Высоком суде Лондона появился иск с требованием закрыть компанию, из которого и стало известно о задолженности.

Воспитанник донецкого «Шахтера» начинал свою профессиональную карьеру в России в клубе «Уфа». В 2016 году Зинченко перешел в «Манчестер Сити» за €2,25 млн. В 2022 году «МанСити» продал защитника в лондонский «Арсенал» за €35 млн. Накануне нынешнего сезона лондонцы отдали Зинченко в аренду в «Ноттингем Форест».

Всего в АПЛ Зинченко провел 145 матчей, в которых забил два мяча и сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин восстановился от травмы крестообразной связки и готовится к матчу со «Спартаком».