Украинский футбольный клуб отказался от переноса матча с израильской командой

Украинский футбольный клуб «Заря» выступил против переноса матча группового этапа Лиги конференций с «Маккаби» из Тель-Авива на более поздний срок.

В клубном заявлении нежелание перенести матч объясняется логистическими сложностями и напряженным внутренним календарем.

16 октября израильские клубы «Маккаби» из Тель-Авива и Хайфы обратились в УЕФА с просьбой перенести ближайшие еврокубковые матчи на ноябрь из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

«Маккаби» из Хайфы должен был сыграть 26 октября в Испании с «Вильярреалом», а столичный израильский клуб в этот же день должен принять на своем поле «Зарю». После двух туров «Заря» занимает второе место в группе В с четырьмя очками, «Маккаби» располагается на третьей строчка с тремя баллами.