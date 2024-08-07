Украинский певец Дорн может ненадолго выступить перед россиянами

Украинский певец Иван Дорн может провести небольшой концерт перед гражданами РФ за 4 миллиона рублей, сообщил канал SHOT со ссылкой на райдер исполнителя.

Отмечается, что в райдере Дорна также указана возможность выступить на корпоративах перед россиянами. За это певец возьмет 45 тысяч долларов (4 миллиона рублей).

Отдельно в райдере указано, что люди, перед которыми будет выступать Дорн, должны придерживаться нейтральной позиции относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. Концерт будет проведен при отсутствии риска пророссийских провокаций.

Дорну 35 лет. Певец родился в Челябинске. Карьеру певца начал на Украине сначала в составе группы «Пара Нормальных», а позже — сольно.

После начала СВО Дорн негативно высказался о властях России, а также о гражданах страны, объявив, что не будет проводить концерты в РФ и принимать участие в различных мероприятиях с русскими.

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