В США обстреляли сына актера Джигарханяна

В беседе с «Московским комсомольцем» он сообщил, что злоумышленники выстрелили в него дважды и одна из пуль попала ему в голову, но прошла по касательной. Инцидент произошел в Лас-Вегасе.

«В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», — рассказал Степан.

Джигарханян-младший отметил, что ему предстоит длительная реабилитация, однако в США ему была оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что жизненно важные органы не пострадали.

Как уточняет издание, Степан Джигарханян уже долгое время делит свою жизнь между Россией и США.

Ранее сообщалось о нападении на блогера Илью Варламова*. Инцидент произошел во время его поездки в Нигерию на рынке Лагоса. Варламов рассказал в своем ролике, опубликованном на YouTube, что к нему подошли местные молодые люди и предупредили о том, что у него нет разрешения на съемку. Затем они попытались отобрать у него видеокамеру, но за блогера заступился местный полицейский.

Ранее звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская рассказала о травле, с которой столкнулась после начала спецоперации РФ на Украине.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.