Украинский скелетонист нарушил запрет МОК на шлем с изображением погибших спортсменов

Украинский скелетонист Гераскевич нарушил запрет МОК на «идейный» шлем
Фото: [соцсети Владислава Гераскевича]
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич проигнорировал запрет МОК на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов.
Вечером он выступал в этом шлеме во время тестовых заездов. Это произошло уже после того, как директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил запрет и объяснил, что подобная экипировка противоречит правилу 50 Олимпийской хартии, который ограничивает выражение политических и религиозных взглядов во время Игр.
Гераскевич же продолжает утверждать, что никаких законов не нарушает. Скелетонист собирается использовать этот шлем и во время официальных стартов, которые начнутся 12 февраля.
