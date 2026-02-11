Гуменник попал в фотоподборку ISU с лучшими выступлениями на Олимпиаде

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсетях опубликовала подборку фото с лучшими выступлениями фигуристов в короткой программе на Олимпиаде-2026.

В эту подборку попал и россиянин Петр Гуменник. Публикация со снимками подписана: «Вот так выглядит путь к олимпийской славе. И это только начало».

Гуменник по итогам короткой программы занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Фигурист открывал соревнования, а судьи, по обыкновению, придерживают оценки спортсменам, выступающим в начале программы. Кроме того, россиянину пришлось за несколько дней до соревнований сменить музыкальное сопровождение.

Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко осадила украинского фигуриста Кирилла Марсака, который заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником.