Украинский вратарь «Реала» провалил простой тест на знание родного языка

Голкипер мадридского «Реала» украинец Андрей Лунин не смог произнести слово «полуфинал» на родном языке.

Перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира между «Реалом» и ПСЖ пресс-служба мадридского клуба решила записать видео, где игроки команды произносят слово «полуфинал» на своем родном языке.

Лунин ответил по-русски вместо украинского «півфінал». В субтитрах слово написали по-украински, но видео вызвало бурю негодования у украинских болельщиков. Голкипера национальной сборной «патриоты» назвали «быдлом» и «тупицей».

26-летний уроженец Харьковской области Лунин играет за «Реал» с 2018 года. Мадридский клуб заплатил за голкипера «Заре» €8,5 млн.

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