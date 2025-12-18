Украинский защитник ПСЖ Забарный отказался качать на руках Сафонова
Фото: [FIFA]
Защитник сборной Украины и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный не присоединился к поздравлениям российского партнера по команде Матвея Сафонова, который накануне стал настоящим героем. На это внимание обратила «Лента.ру».
Матч состоялся в минувшую среду,17 декабря, в Эр-Райяне и завершился триумфом французской команды в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время команды сыграли вничью — 1:1. Российский вратарь, который стоял на защите ворот, успешно отразил четыре удара с пенальти, обеспечив своей команде победу.
Сразу после победы игроки клуба подбежали к Сафонову и, подняв его над собой, начали качать. Забарный в это время отсиживался за пределами вратарской зоны, предпочитая не участвовать в чествовании россиянина.
Ранее сообщалось, что Сафонов мастерски парировал четыре подряд удара в серии пенальти, что принесло его команде победу в финале Межконтинентального кубка FIFA над футбольным клубом «Фламенго» из Бразилии.