«Украла медаль»: на канадскую судью обрушился шквал критики из-за оценки Гуменнику

На судью из Канады Леанну Кэрон обрушилась волна негатива в социальных сетях. Причиной стали выставленные ею баллы за короткую и произвольную программы представителю российской школы фигурного катания Петру Гуменнику на Олимпиаде-2026, проходившей в Италии.

На личной странице судьи в Instagram* незамедлительно появились комментарии с резкой критикой.

Болельщики выразили уверенность, что российский фигурист потерял шансы на призовое место из-за необъективного подхода члена жюри. Один из пользователей под ником krstishkk оставил эмоциональное сообщение: «Оставайся в Канаде и никогда больше не суди соревнования <...> Ты ограбила Петра Гуменника, украв у него как минимум серебряную медаль. Это позор».

Другие комментаторы присоединились к обвинениям, называя работу канадки постыдной. Некоторые и вовсе заявили, что сами справились бы с судейством лучше, чем Кэрон.

Ранее сообщалось о том, что Тарасова раскритиковала судей, поставивших низкие оценки Гуменнику.

*принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ