Уличный фестиваль «Буквы, булки и варенье» пройдет в Сергиевом Посаде

Уличный литературный фестиваль «Буквы, булки и варенье» пройдет в Сергиевом Посаде на этой неделе, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

В рамках фестиваля будет работать книжная ярмарка. На ней можно будет ознакомиться с детской литературой от четырнадцати издательств и приобрести понравившиеся книги.

Также будет работать ярмарка варенья, пряников, меда, шоколада, сыра, изделий ручного труда. Помимо этого, в программе – викторина, музыкально-литературно-развлекательные мероприятия, мастер-классы по мозаике, флористике, росписи пряников.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение 6+