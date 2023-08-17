Уличный фестиваль «Буквы, булки и варенье» пройдет в Сергиевом Посаде
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Уличный литературный фестиваль «Буквы, булки и варенье» пройдет в Сергиевом Посаде на этой неделе, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.
В рамках фестиваля будет работать книжная ярмарка. На ней можно будет ознакомиться с детской литературой от четырнадцати издательств и приобрести понравившиеся книги.
Также будет работать ярмарка варенья, пряников, меда, шоколада, сыра, изделий ручного труда. Помимо этого, в программе – викторина, музыкально-литературно-развлекательные мероприятия, мастер-классы по мозаике, флористике, росписи пряников.
Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение 6+