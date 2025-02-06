Умер актер из фильмов «Челюсти» и «Карты, деньги, два ствола»

Стало известно о смерти звезды кино Пола Хью Мориарти, сыгравшего в широко известных криминальных фильмах. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на семью актера и благотворительную организацию.

Трагичные новости опубликовала организация по борьбе с раком Orchid Cancer. Там отметили, что Пол Хью Мориарти являлся одним из активных благотворителей, но недавно его не стало в возрасте 86 лет. Там назвали актера преданным сторонником Orchid и талантливым человеком, которого будут помнить.

The Mirror пишет, что Мориарти скончался в присутствии своей супруги. Смерть мужа она подтвердила журналистам, но не уточнила причины.

Пол Хью Мориарти стал появляться на экранах в 1970-х годах. Изначально начинал с небольших ролей в сериалах. Однако виток популярности начался после участия в гангстерком фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница». С тех пор его приглашали в другие проекты криминального жанра. Например, фильм «Карты, деньги, два ствола» стал его жемчужиной. Также Мориарти участвовал в создании 30 проектов. Последняя роль актера состоялась в фильме «Восхождение пехотинца» 2021 года.

Ранее сообщалось, что скончался российский актер Анатолий Зобнин, сыгравший роль в фильме «Бумер».