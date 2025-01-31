Актер Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в «Бумере», умер от рака

Анатолий Зобнин, который сыграл одну из ролей в фильме «Бумер», скончался в ночь на 31 января. Об этом сообщило издание Starhit.

Зобнин за свою жизнь сыграл всего одну роль. Режиссер Петр Буслов был его другом, и он пригласил приятеля сняться в своем проекте «Бумер». Зобнину выпало сыграть Прикинутого. Впоследствии у него выявили онкологическое заболевание.

«Актер был госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне онкологического заболевания», — указали журналистам.

Зобнин умер в ночь на 31 января в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался актер Борис Улитин. Он ушел из жизни в 85 лет. Артист прославился озвучкой ролей в различных фильмах. В частности он участвовал в дублировании таких лент, как «Пираты Карибского моря» и «Звездные войны».