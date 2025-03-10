Умер актер из «Гарри Поттера» и «Отверженных» Саймон Фишер-Беккер

Британский актер, прославившийся по ролям в «Гарри Поттере» и «Отверженных», Саймон Фишер-Беккер умер на 64-м году жизни, сообщил журнал The Voice. Информацию подтвердила агент актера Ким Барри.

О смерти Фишера-Беккера ранее в соцсетях сообщил его близкий друг Тони. Поклонники актера выразили соболезнования его родным и близким. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Саймон Фишер-Беккер оставил яркий след в мире кино и телевидения. Он снялся в таких сериалах, как «Любовь щенка» и «Доктор Кто». Актер также запомнился зрителям по фильмам «Гарри Поттер и философский камень» и «Отверженные», а также работал в различных классических телешоу и сериалах.

Помимо актерской карьеры, Фишер-Беккер был известным видеоблогером и автором мемуаров, удостоившихся внимания публики. Его уникальный сценический стиль и чувство юмора находили отклик у зрителей. Многие поклонники отмечали, что его талант не всегда был оценен по достоинству.

Ранее стало известно, что в возрасте 22 лет скончался наследный принц карликового европейского государства Люксембург Фредерик.