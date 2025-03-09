Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкой болезни POLG

В возрасте 22 лет скончался Фредерик, наследный принц карликового европейского государства Люксембург. Причиной смерти стало редкое генетическое заболевание. Об этом стало известно из заявления родителей принца, которое было опубликовано на портале TMZ.

Сообщается, что Фредерик ушёл из жизни 1 марта. В последние дни его жизни он с трудом мог говорить, но, по словам его родителей, до самого конца он «оставался весёлым и бесконечно добрым».

У Фредерика было редкое заболевание — POLG, которое связано с нарушением работы митохондрий и обмена веществ. Этот диагноз ему поставили, когда ему было 14 лет.

Ранее стало известно о кончине Таисии Шеремет, журналистки и создательницы блога о жизни с муковисцидозом. Ей было всего 22 года.