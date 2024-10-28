Умер актер из «Майора Грома» и «Карамора»

Актер кино, телесериалов и дубляжа Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет, как сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Согласно информации на его странице, он ушел из жизни 16 октября, однако эту новость огласили лишь сегодня.

Демчук родился в 1984 году и запомнился зрителям по ролям в фильмах «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также в сериалах «Конец света» и «Полярный-2».

На момент своей смерти актер работал над фильмом «Шаман», который остался незавершенным, в котором он исполнял роль алкодемона.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Глухарь» Юрий Пономаренко найден в Москве мертвым. Тело Юрия Пономаренко, родившегося в 1975 году, с травмой на затылке было обнаружено в квартире на Высоковольтном проезде.