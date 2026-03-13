Умер актер Сергей Бережнов, известный по сериалам «Склифосовский» и «Не родись красивой»

На 65-м году жизни скончался российский актер Сергей Бережнов, известный зрителям по ролям в популярных сериалах, сообщил журнал VOICE. По словам знакомой артиста, Оксаны Романовой, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Бережнов родился 13 октября 1960 года. Его актерская карьера началась в начале 2000-х, и за эти годы он успел сняться в десятках проектов.

Зрителям артист запомнился по ролям в сериалах «Склифосовский», «Не родись красивой», «Саша+Маша», «Воронины», «Закрытая школа», «Балабол», «Телохранитель-2», «Москва. Три вокзала», «Оттепель» и многих других.

Ранее стало известно о смерти актера Василия Скромного, сыгравшего в «Приключениях Электроника» Макара Гусева. Российскому артисту был 61 год.