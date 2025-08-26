Умер бессменный участник известной рок-группы, выступавший с ней 20 лет

Скончался 61-летний гитарист и автор песен культовой бразильской рок-группы. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Умер Рожериу Меанда, гитарист и автор песен легендарной бразильской рок-группы Blitz. Музыканту на момент смерти был 61 год. О его кончине сообщили на официальных страницах коллектива в социальных сетях, не уточняя причину и обстоятельства произошедшего.

Меанда присоединился к группе в 2005 году и выступал с ней на протяжении двух десятилетий. Blitz, основанная в 1981 году, стала первой бразильской рок-группой, выпустившей коммерчески успешный сингл. Коллектив заложил основы музыкального направления, позже получившего название Brock.

Творчество группы получило международное признание — их альбом 2016 года номинировался на Latin Grammy Award в категории «Лучший рок-альбом на португальском языке». Группа продолжала активную творческую деятельность, выпустив последний студийный альбом в 2023 году.

Прощание с Рожериу Меандой состоится 26 августа в Рио-де-Жанейро.

Ранее американский комик погиб от огнестрельного ранения.