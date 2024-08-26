Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу

В январе 2024 года шведский специалист сообщил, что борется с раком поджелудочной железы. На тот момент стадия заболевания была терминальной. Это значит, что шансов выжить практически не было. В лучшем случае тренеру оставался год.

Эрикссон возглавлял шведские команды «Дегерфорс», «Бенфику», итальянские «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», английские «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», китайские «Гуанчжоу Фули», «Шэньчжэнь». Последним клубом Эрикссона стал шведский «Карлстад».

Главным тренером сборной Англии Эрикссон был с 2001 по 2006 годы. Он также возглавлял национальную команду Мексики с 2008 по 2009 годы, а также Кот-д’Ивуара и Филиппин.

Эрикссон был награжден Медалью Его Величества Короля — государственной наградой Королевства Швеция.

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