Скончался старейший телеведущий Фил Донахью, участвовавший в телемостах СССР-США

Скончался 89-летний американский журналист Фил Донахью, который вместе с Владимиром Познером вел телемосты СССР-США в 1987 году. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил телеканал NBC.

«Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю, извините», — заявил Владимир Позднер в беседе с ТАСС.

Донахью пять раз выступал ведущим от американской стороны на советско-американских телемостах. По его словам, говорить с гражданами «империи зла» было даже увлекательнее, чем с гомосексуалистами.

Американский журналист признан прародителем формата дневных ток-шоу. До 1996 года он вел «Шоу Фила Донахью», одну из самых известных и смелых программ на американском телевидении.

«Он помог изменить сердца и умы посредством честного и открытого диалога»,— говорил о погибшем американский президент Джо Байден.

В мае 2024 года Фил Донахью получил президентскую награду за «образцовый клад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов».

Ранее сообщалось о том, что на 89-году жизни умер французский актер Ален Делон.