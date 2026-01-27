Умер бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

В ночь на 27 января ушел из жизни бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ветерану тренерского цеха было 85 лет.

Борис Игнатьев возглавлял юношескую, молодежную и олимпийскую сборную СССР. С 1992 по 1996 год работал в сборной России помощником главного тренера при Павле Садырине и Олеге Романцеве. С июля 1996 года по июнь 1998 года возглавлял национальную команду.

Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Карьера Игнатьева связана со многими российскими клубами, но последние годы активной работы пришлись на «Торпедо», где в период с 2012 по 2018 годы он занимал посты главного тренера, спортивного директора и вице-президента.

В декабре 2024 года у Бориса Игнатьева было диагностировано онкологическое заболевание (новообразование в желудке).