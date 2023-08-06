Умер бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

Об утрате сообщается в соцсетях. Мандрыкин скончался на 42-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба футбольного ЦСКА в своем аккаунте, причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. В 2010 году голкипер попал в ДТП и повредил спинной мозг. С тех пор состояние здоровья Мандрыкина только ухудшалось.

«В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться», - приводится в публикации.

В руководстве столичной футбольной команде выразили соболезнования родным и близким Мандрыкина. О месте и времени прощания и похорон с голкипером ЦСКА и сборной России будет сообщено позже.