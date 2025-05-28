Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков

В возрасте 72 лет скончался четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР Салман Хасимиков. Об этом РИА Новости сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Причины смерти спортсмена не уточняются.

Хасимиков родился в Казахской ССР в семье чеченского происхождения. В 1957 году вместе с родителями переехал в Чечню, где семья обосновалась в поселке Старая Сунжа. В возрасте 16 лет спортсмен начал тренироваться под руководством тренера Дэги Багаева. Уже через год он стал чемпионом мира среди юниоров. В 1976 году борец переехал в Москву.

Хасимиков считается одним из величайших спортсменов своего времени. На его счету также две золотые медали чемпионатов Европы, а также четыре золота чемпионатов СССР.

В течение своей спортивной карьеры Хасимиков выступал в тяжелой весовой категории (более 100 кг), проявляя не только мастерство на ковре, но и занимаясь профессиональным реслингом. Его достижения вдохновили множество молодых спортсменов и оставили заметный след в отечественном и мировом спорте.

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