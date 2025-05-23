Умерла от редкой болезни 25-летняя звезда бокса Джорджия О’Коннор

Спортсменка Джорджия О’Коннор, выступавшая в боксерских поединках на профессиональном уровне, умерла в 25 лет от редкой разновидности рака. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

О’Коннор достигла немалых высот в боксе. Она победила в юношеских играх Содружества в 2017 году, а также дважды брала призы на юношеских чемпионатах мира. Позже спортсменка стала выступать в профессиональных поединках, провела три боя и во всех победила. Осенью 2024 года у нее диагностировали редкую и агрессивную форму рака, после этого врачи назвали болезнь неизлечимой. И вот теперь стало известно, что звезда бокса скончалась. Незадолго до смерти она вышла замуж, это произошло 9 мая.

Смерть О’Коннор прокомментировала Федерация бокса Англии.

«Она была невероятно талантливой боксершей и любимым представителем сообщества любительского бокса. Своими достижениями на ринге и силой духа вне его она вдохновляла многих», — указали ее представители.

Спортсменка скончалась на 26-м году жизни.

Ранее сообщалось, что на 55-м году жизни скончался чемпион России по боксу Александр Шкаликов. Имя спортсмена навсегда останется в истории отечественного бокса как символ настойчивости и профессионализма. Шкаликов был четырехкратным чемпионом России по боксу, а также получил звание мастера спорта международного класса.