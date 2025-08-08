Умер известный казахстанский документалист Анатолий Мищенко

На 82-м году жизни в Казахстане скончался выдающийся режиссер-документалист Анатолий Мищенко. О его смерти сообщило Министерство культуры и информации республики, выразив глубокие соболезнования родным и близким мастера.

Мищенко, которого называют представителем «золотой плеяды отечественного кинематографа», посвятил творческой деятельности более полувека.

С 1969 года он работал на легендарной киностудии «Казахфильм», где стал одним из ведущих документалистов страны. Его профессиональные заслуги были отмечены званием режиссера высшей категории союзного значения.

За годы работы Мищенко создал 80 документальных фильмов, вошедших в золотой фонд казахстанского киноискусства. Среди его самых известных работ — «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!», «Неравнодушная природа», «Вечерний город», «Первые цветы», «Медео: дни и ночи мужества» и «Легенда о бессмертии».

Каждая лента мастера отличалась глубоким проникновением в тему, вниманием к деталям и особым поэтическим видением действительности. Его фильмы не просто фиксировали события, но и раскрывали дух эпохи, становясь важными историческими документами.

