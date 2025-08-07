В Германии скончался режиссер-авангардист Лутц Моммартц

На 92-м году жизни скончался легендарный немецкий режиссер, стоявший у истоков экспериментального кинематограф, Лутц Моммартц, сообщил портал WDR. Немецкий продюсер умер 6 августа.

Художник, превративший кинокамеру в инструмент визуальных исследований, умер после завершения работы над своим обширным архивом.

Родившийся в 1934 году Моммартц начинал как живописец, но во второй половине 1960-х совершил революционный переход в кино. Его дебютная лента «Эгон Вольке» (1965) стала манифестом нового визуального языка. За ней последовали знаковые работы, вошедшие в золотой фонд авангардного кино — «Верх/Низ», «Право/Лево», «Напротив», «Лестница» и другие.

Всего за свою карьеру Моммартц создал более 60 фильмов, каждый из которых был смелым экспериментом с восприятием, пространством и движением. Его работы, лишенные традиционного нарратива, исследовали фундаментальные визуальные парадоксы и границы киноязыка.

