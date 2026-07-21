Умер легендарный английский футболист Кевин Киган: в 70-х он дважды брал «Золотой мяч»

20 июля семья знаменитого английского футболиста и тренера Кевина Кигана сообщила о его смерти. У легенды 70-х в начале года обнаружили рак четвертой степени. Он скончался в возрасте 75 лет.

Кевин Киган был одним из сильнейших нападающих своего поколения и дважды выигрывал «Золотой мяч» (1978, 1979). В составе «Ливерпуля» он трижды выигрывал чемпионат Англии, Кубок чемпионов и дважды Кубок УЕФА. Позже футболист играл за немецкий «Гамбург», «Саутгемптон» и «Ньюкасл».

Киган тренировал «Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити» и сборную Англии.

Футболист обладал невысоким ростом для нападающего (173 см), но был неуступчив в единоборствах, силен физически и крепко стоял на ногах, за что заслужил прозвище «Могучий мышонок», как у героя диснеевского мультфильма.

Во время игровой карьеры Киган выделялся на поле пышной прической — по тогдашней моде. Его внешний образ, увлечение рок-музыкой (футболист сам прекрасно пел и записал несколько синглов) сделали из Кигана культового героя 70-х.