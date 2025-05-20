Умер легендарный российский боксер Александр Шкаликов

В возрасте 54 года скончался выдающийся российский боксер Александр Шкаликов. Об этом сообщила Федерация бокса Челябинской области.

Имя спортсмена навсегда останется в истории отечественного бокса как символ настойчивости и профессионализма. Шкаликов был четырехкратным чемпионом России по боксу, а также получил звание мастера спорта международного класса.

Александр Шкаликов родился 2 сентября 1970 года в Копейске (Челябинская область). Свой путь в боксе он начал в десять лет. Первые спортивные шаги он сделал в копейской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва под руководством тренера Константина Ездина.

Позже спортсмен переехал в Челябинск, где стал членом местного спортивного клуба «Урал» и продолжил тренировочный процесс под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко.

Александр Валентинович был не только национальным чемпионом, но и финалистом Игр доброй воли 1994 года, а также участником чемпионатов мира и Европы. На соревнованиях представлял Челябинскую область. Прощание с легендарным спортсменом состоится 22 мая в его родном городе.

Ранее стало известно о смерти чемпиона СССР по боксу Александра Шипилова. Ему было 78 лет.