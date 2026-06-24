Сезон сбора ягод начался раньше из-за тепла: как не перепутать съедобные с ядовитыми

Ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова рассказала « Газете.Ru » о правилах безопасного сбора диких ягод. Из-за раннего тепла сезон в этом году начнется раньше обычного, поэтому особенно важно не перепутать съедобные плоды с ядовитыми и не собирать их в опасных местах.

Специалист перечислила сроки созревания. Земляника лесная и зеленая (клубника) поспевают в конце июня — первой половине июля, в южных регионах — уже в начале лета, в Сибири и на севере — ближе к концу июля. Лесная малина созревает ко второй половине июля. Чернику в сосновых борах и голубику на болотах собирают с конца июля, а бруснику — с начала августа.

Среди ядовитых растений Комбарова выделила три вида. Вороний глаз (одна черная ягода на верхушке стебля) смертельно опасен и легко путается с черникой. Волчье лыко с красными плодами без плодоножек, приросшими прямо к коре, напоминает красную смородину. Белладонна (красавка) с блестящими черными ягодами встречается на опушках и в оврагах.

Не менее важно, добавила эксперт, знать, где собирать ягоды нельзя. В 300 метрах от дорог плоды накапливают тяжелые металлы; в радиусе нескольких километров от промышленных предприятий — опасные химикаты. Запрещен сбор в зонах радиоактивного загрязнения. На особо охраняемых территориях личный сбор обычно разрешен, но коммерческий запрещен и грозит штрафом.

Главное правило, подчеркнула Комбарова, — не брать ягоду при малейшем сомнении. Перед походом в лес стоит изучить атлас растений или скачать приложение для определения видов по фото.

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