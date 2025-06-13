Умер народный артист России, сыгравший Остапа Бендера

Скончался народный артист России Михаил Янко. О его смерти сообщило правительство Липецкой области, выразившее соболезнования родным и коллегам актера.

Михаил Леонидович Янко умер на 74-м году жизни. Причины смерти не раскрываются. Информацию о кончине легенды липецкой сцены и кино подтвердили власти региона и в театре.

Отметили, что актер отдал сцене более 40 лет, и большую часть своей карьеры посвятив Липецкому государственному академическому театру драмы имени Л.Н. Толстого. Особое место в его творчестве занимали чеховские роли — за блестящее исполнение роли Астрова в спектакле «Дядя Ваня» в 1985 году он был удостоен Государственной премии РСФСР.

Выпускник ГИТИСа, Янко начинал свой творческий путь еще в детстве — его первой ролью на воронежском телевидении стал пудель Артемон в «Золотом ключике». За долгую карьеру он выступал также на сцене Ульяновского драматического театра и МХАТ им. Горького.

Также зрители и театральное сообщество помнит роли Янко в таких постановках как «Похождения Остапа Бендера», «Последний срок», «Живой труп», «Скупой» и многим другим.

Ранее сообщалось, что умер советский актер и оперный певец Арвидас Маркаускас.