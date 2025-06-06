Умер советский актер и оперный певец Арвидас Маркаускас

Маркаускас родился в 1951 году, с 1979 года он начал выступать в Литовском театре оперы и балета. Он пел со сцены арии главных героев в ряде опер, помимо этого он гастролировал по стране со спектаклями в сопровождении различных оркестров. Его баритон позволял ему быть задействованным в различных произведениях. В 1988 году артист сыграл главную роль в кинофильме «Дон Жуан». После развала СССР он продолжил творческую карьеру в Литве. И вот теперь стало известно, что Маркаускас скончался в Вильнюсе на 74 году жизни.

Ранее сообщалось, что после долгой борьбы с болезнью умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Джордж Гуницкий. Он стоял у истоков популярной группы, писал тексты песен, занимался драматургией и журналистикой, а его влияние на формирование легендарного коллектива трудно переоценить. Уход Джорджа стал потерей не только для коллег по сцене, но и для всей российской рок-культуры.