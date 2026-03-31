Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

На 51-м году жизни скоропостижно скончался знаменитый российский гандболист Эдуард Кокшаров — олимпийский чемпион, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов.

В последние годы Кокшаров тренировал один из сильнейших белорусских клубов «Мешков Брест».

«Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», — говорится в сообщении пресс-службы клуба «Мешков Брест».

О причинах смерти не сообщается.

Эдуард Кокшаров был капитаном сборной России, которая в 2000 году выиграла Олимпийские игры, а в 2004-м завоевала бронзовые медали. Кокшаров становился лучшим бомбардиром чемпионата мира и четырежды признавался лучшим левым крайним турнира. За сборную России гандболист забросил 1110 мячей, выступая за национальную команду 16 лет.