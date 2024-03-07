Умер оператор «Ликвидации» Михаил Суслов

На 85-м году жизни скончался оператор Михаил Суслов, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Михаил Суслов окончил операторский факультет ВГИКа и дебютировал в кино в 1963 году с фильмом «Короткие истории» режиссера Михаила Григорьева. В 70-х он переехал в США и снимал в Голливуде боевики и триллеры.

В 1998 году Суслов работал на фильме «Сочинение ко Дню Победы» Сергея Урсуляка, что положило начало большому творческому содружеству режиссера и оператора.

Впоследствии Суслов участвовал в создании сериалов Урсуляка «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Ненастье» и фильма «Одесский пароход».