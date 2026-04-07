Умер основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

Итальянский дизайнер Адриано Голдшмид, основатель культового бренда Diesel, скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком, сообщает StarHit. Его называли «крестным отцом денима» за то, что он превратил джинсы из утилитарной рабочей одежды в ключевой элемент высокой моды.

Более чем пятидесятилетняя карьера Голдшмида стала настоящей революцией в индустрии. Он вывел на новый уровень не только собственный бренд Diesel, но и такие марки, как Replay, Gap 1969, AG и Goldsign.

Его называли пионером премиального денима, а также наставником для будущих лидеров моды. Голдшмид одним из первых заговорил об устойчивом развитии, задолго до того, как это стало глобальным трендом.

Путь дизайнера в моде начался в начале 1970-х годов, когда друг предложил ему продавать импортные джинсы публике у популярного ночного клуба. Тогда никто не мог предположить, что этот скромный старт приведет к созданию целой империи.

Своим примером Голдшмид доказал, что джинсы могут быть не просто удобными, но и роскошными, желанными, аутентичными. Сегодня его наследие продолжают тысячи поклонников по всему миру.

