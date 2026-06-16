Судороги и потеря сознания: специалист рассказала, когда питомца нужно срочно везти к врачу

Ветеринарный врач компании SUPERPET Елена Фроленко предупредила владельцев домашних животных об опасности теплового удара, который способен развиваться стремительно и приводить к тяжелым последствиям. Об этом сообщает Lenta.ru .

По словам специалиста, тревожными признаками являются учащенное дыхание, обильное слюноотделение, рвота, диарея, потеря координации, выраженная слабость и отказ от воды. В тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания.

Эксперт отметила, что если питомец перестал реагировать на окружающих, испытывает трудности с дыханием или не может подняться на лапы, необходимо немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

До приезда в клинику животное следует переместить в прохладное место и аккуратно охлаждать водой комнатной температуры. Врач рекомендовала смачивать живот, лапы, шею и подмышечные области, избегая использования ледяной воды. Также не стоит мочить спину питомца, поскольку это может затруднить естественное охлаждение организма.

Для профилактики перегрева специалист советует поддерживать дома температуру 20–25 градусов и обеспечивать животному постоянный доступ к свежей воде.

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