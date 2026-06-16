РФС опубликовал заработки команд в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал размеры призовых, которые причитаются командам за участие в Кубке России в сезоне 2025/26.

Напомним, обладателем трофея стал московский «Спартак», обыгравший в суперфинале «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 4:3 — пенальти). Однако лидером по призовым оказались не красно-белые, а «быки». «Краснодару» причитается 234,45 млн руб., «Спартаку» — 229,81 млн руб.

В пятерку наиболее заработавших в Кубке России также вошли московское «Динамо» (127,05 млн), «Зенит» (114,86 млн) и ЦСКА (111,23 млн). В общей сложности все клубы заработали более 1,6 млрд руб.

Ранее стало известно, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде может покинуть клуб. Агенты предлагают футболиста командам из испанской Ла Лиги.