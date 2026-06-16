Президент Швейцарии призвал дождаться подходящего момента для переговоров по Украине

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что для продвижения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо дождаться благоприятных условий и подходящего момента для переговоров. Об этом пишет ТАСС .

Выступая в Женеве на пресс-конференции, посвященной саммиту G7, глава государства подчеркнул, что Швейцария сохраняет готовность содействовать диалогу между сторонами. По его словам, страна уже неоднократно выступала площадкой для переговоров и способствовала достижению международных договоренностей.

Пармелен отметил, что дипломатические инициативы требуют реалистичного и прагматичного подхода. Иногда ожидание подходящего момента вызывает разочарование, однако именно такой подход способен повысить шансы на результативные переговоры.

Президент также подтвердил готовность Берна оказать посредническую поддержку, если для этого сложатся необходимые условия и появится запрос со стороны участников процесса.

Ранее сообщалось, что Брюссель настраивают вынимать экономический фундамент у России.