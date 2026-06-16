Сексолог назвала неожиданное преимущество временного отказа от секса

Психолог и сексолог Аннабель Найт рассказала о положительном влиянии временного отказа от сексуальных отношений на эмоциональное состояние человека. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Metro.

По словам специалиста, период осознанного воздержания может помочь лучше понять собственные потребности, восстановить контакт со своим телом и определить личные границы. Кроме того, такой опыт позволяет уделить больше внимания саморазвитию, эмоциональному благополучию и другим источникам удовольствия.

Найт отметила, что для многих людей подобная пауза становится временем переосмысления отношения к близости и укрепления уверенности в себе.

При этом эксперт подчеркнула, что универсального срока полезного воздержания не существует. Продолжительность такого периода зависит от индивидуальных особенностей человека, его целей и жизненных обстоятельств.

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