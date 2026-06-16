«У нас так не получится»: российская туристка сравнила жизнь пенсионеров в Европе и России

Во время поездки по европейским странам ее внимание привлек образ жизни местных пенсионеров, который заметно отличается от привычного для многих россиян. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По наблюдениям путешественницы, пожилые европейцы реже владеют дачами и земельными участками, поскольку содержание такой недвижимости зачастую требует значительных расходов. Вместо этого многие предпочитают проводить время активно, занимаясь спортом и путешествиями.

Также блогер отметила развитую инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов, которая позволяет людям чаще использовать транспорт без автомобиля. По ее мнению, подобные условия способствуют поддержанию активного образа жизни даже в преклонном возрасте.

Еще одной особенностью автор назвала привычку европейцев заранее формировать сбережения. Благодаря этому многие пенсионеры могут позволить себе поездки и другие виды досуга после завершения трудовой карьеры.

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