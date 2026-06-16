Захарова прокомментировала решение арбитража по спору с Украиной

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение международного арбитража по спору между Россией и Украиной, связанному с правами прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале дипломат заявила, что Россия добилась положительного для себя результата по итогам рассмотрения дела. Захарова сопроводила публикацию ссылкой на сообщение МИД РФ, в котором решение арбитража названо убедительной победой российской стороны.

В ведомстве отметили, что разбирательство продолжалось около десяти лет. По оценке МИД, вынесенное решение стало важным итогом длительного юридического процесса и имеет существенное значение для позиции России в данном вопросе.

До этого сообщалось, что президент Швейцарии призвал дождаться подходящего момента для переговоров по Украине.