Аналитик спрогнозировал курс доллара около ₽80 в 3–4 квартале

По его оценке, в июле–сентябре американская валюта может укрепиться до уровня около 80–85 рублей. Эксперт отметил, что стабильный и предсказуемый курс является наиболее комфортным для экономики в целом, поскольку учитывает интересы бизнеса, населения и финансовых регуляторов.

Бахтин подчеркнул, что текущие значения рубля благоприятны для потребителей и помогают Центробанку в сдерживании инфляции, однако создают определенные сложности для экспортеров и бюджета. При этом часть негативного эффекта компенсируется ценовой конъюнктурой и объемами поставок на внешние рынки.

По данным рынка, в середине июня доллар на внебиржевых торгах находился выше 72 рублей, а с начала года американская валюта заметно ослабла по отношению к рублю.

Ранее сообщалось, что немецкий бизнес остался лидером среди иностранных инвесторов в Московской области.