Погода испортится: Москву и Подмосковье во вторник накроют дожди

В Московском регионе во вторник, 16 июня, ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Ночью по области похолодает до +8.

В Москве днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов, в ночные часы ожидается около +11.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с. Во время непогоды возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 736–740 мм рт. ст.

Ранее Рослесхоз сообщил о снижении числа лесных пожаров в России. Весной основной причиной возникновения пожаров оставался человеческий фактор. Возгорания зачастую происходили из-за нарушений правил пожарной безопасности и перехода огня с сельскохозяйственных земель. С наступлением летнего периода увеличилась доля природных причин.