Вратарь сборной Кабо-Верде набрал более 3,5 млн подписчиков в соцсетях менее чем за сутки

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, выступающий за клуб второго португальского дивизиона «Шавиш», набрал более 3,5 млн подписчиков в соцсетях после матча против сборной Испании на чемпионате мира (0:0).

40-летний футболист стал главным героем матча, совершив семь сэйвов. На момент начала игры с Испанией на него были подписаны 56 тыс. человек. Во время послематчевого интервью журналистка показала Возинье, что число его фалловеров выросло до полутора миллионов. Голкипер сразу не поверил и сказал: «Это безумие».

В настоящее время число подписчиков на соцсеть Возиньи выросло до 3,5 млн. Отметим, что население Кабо-Верде немногим более полумиллиона человек.

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира, в матче с Испанией допустив лишь один фол.