Ректор Сеченовского университета оценил возможность жизни до 120 лет

Ректор Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко заявил, что при ответственном отношении к здоровью и развитии профилактической медицины продолжительность жизни человека может достигать 120 лет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, основы здорового долголетия закладываются задолго до пожилого возраста. Важную роль играют регулярные медицинские обследования, контроль ключевых показателей организма, физическая активность и соблюдение принципов здорового образа жизни.

Глыбочко отметил, что современные технологии уже позволяют выявлять риски серьезных заболеваний на ранних стадиях. В частности, метаболомный скрининг помогает обнаруживать предрасположенность к хроническим болезням до появления симптомов, а алгоритмы искусственного интеллекта способны заранее определять вероятность развития сердечной недостаточности.

По его оценке, в России постепенно формируется культура здорового долголетия, а активное участие самих граждан в заботе о здоровье делает эту цель вполне достижимой.

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