Аршавин прокомментировал слухи о переходе Малкома в «Спартак»: «Надеюсь, этого не случится»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал в новом выпуске шоу FONTour на канале FONBET слухи о возможном переходе в «Спартак» вингера Малкома.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, после чего был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн. Об интересе «Спартака» к Малкому сообщил Al-Bilad Салех Омар. По его данным, красно-белые хотели бы взять 29-летнего футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

«Я надеюсь, что этого не случится, но тем самым «Спартак», кстати, полностью может щелкнуть нам. Я не думаю, что он перейдет. У него, по-моему, зарплата космическая какая-то», — сказал Аршавин.

Он подчеркнул, что не хочет усиления конкурентов, так как Малком — сильный футболист. В минувшем сезоне бразилец провел 40 матчей за «Аль-Хиляль», в которых забил девять мячей и отдал 12 передач.

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