Shot выложил в сети последнее видео Маслякова на сцене КВН перед смертью

Скончавшийся сегодня, в воскресенье, 8 сентября, бессменный руководитель и ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков последний раз выходил на сцену осенью 2022 года. Кадры той игры публикует Shot.

Тогда 82-летний Масляков провел игру и после этого больше не появлялся на сцене. А в качестве ведущего его посменно заменяли либо сын Александр, либо бывшие игроки КВН. Сам же он перестал со временем даже посещать эфиры передачи.

В феврале 2022 года Масляков переболел еще один раз коронавирусной инфекцией и с тех пор проводил время в кругу семьи, редко появляясь на людях.

«Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в легких. С раком Масляков боролся около двух лет, а восемь месяцев назад, как стало известно SHOT, онкологи сообщили ему, что лечение, к сожалению, уже не поможет, остался вопрос времени», — приводится в публикации.

Также сообщается, что Масляков-старший все последнее время проходил поддерживающее организм лечение от онкологии в отделении паллиативной помощи одной из клиник Москвы.

Ранее стало известно о том, что в Москве ушел из жизни Александр Масляков. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.