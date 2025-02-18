Умер популярный советский певец и актер фильма «Женатый холостяк» Евгений Головин

На 76-м году жизни скончался выдающийся советский и российский певец, автор песен и актер Евгений Головин. Об этом сообщил актер Сергей Борисов, передает The Voice.

Головин стал культовой фигурой на музыкальной и театральной сцене СССР в 1980-х годах, завоевав сердца миллионов слушателей своим уникальным голосом и харизмой. Он выступал с лучшими оркестрами страны, а его сольная карьера достигла значительных высот.

«Еще в 2024 году он продолжал свои выступления, включая участие в проекте Марины Арвели "Родные песни". Но, как стало нормой у многих высокопрофессиональных артистов, эти выступления были благотворительными. Супруге Евгения Наталье очень пригодится помощь на похороны и поминки», — отметил Борисов.

В 1977 году Головин был участником знаменитой «Песни года», выступив с композицией Давида Тухманова. Артист также прославился на международной арене, став первым советским исполнителем, который был удостоен Гран-при на конкурсе «Интерталант» в Чехословакии.

Головин известен благодаря таким песням, как «Ежевика» и «Снежная королева», а также вокальным партиям в популярных фильмах «Приморский бульвар» и «Завтрак на траве».

В 1982 году певец завоевал новую волну популярности, сыграв главную роль в музыкальной комедии «Женатый холостяк».

На личном фронте Головин также пережил много значительных переживаний. В 22 года он встретил свою первую жену — Марину Ионину, которая была старше его на восемь лет. Их союз продлился 41 год, и Головин всегда с нежностью вспоминал эту любовь в своих произведениях.

После трагической смерти Иониной, артист пережил тяжелый период, который усугубился алкогольной зависимостью. Однако судьба улыбнулась ему вновь — его спасла подруга Наталья, ставшая второй супругой артиста.

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