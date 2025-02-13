Умерла французская актриса и модель Нике Арриги

Скончалась Нике Арриги, французская актриса кино и сериалов, а также художница и модель. Об этом сообщает Exclusive Films.

Француженка Арриги скончалась в Риме 12 февраля. Подробности о ее смерти не приводятся, однако отмечается, что звезды не стало на 78-м году жизни.

Как напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа», Нике Арриги дебютировала в 1960-1970-х. Родилась в Ницце, но чаще работала в Лондоне. В основном снималась в артхаусных фильмах, таких как «Святой», «Человек в чемодане», «Из ниоткуда». Также появлялась в фильме ужасов «Выход дьявола» с Кристофером Ли. Последнюю роль Арриги сыграла в 1974 году. Последней лентой в ее карьере стал байопик «Ставиский» с Жаном-Полем Бельмондо. Отметим, что картина победила на Канском кинофестивале.

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