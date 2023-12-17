Умер режиссер Отар Иоселиани

Ушел из жизни знаменитый кинорежиссер Отар Иоселиани, ему было 89 лет. Об этом сообщил друг Иоселиани фотограф Юрий Рост.

В Советском Союзе Иоселиани снял трилогию «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль».

С начала 80-х режиссер работал во Франции, его картины многократно удостаивались призов на международных фестивалях. Так, специальный приз на Венецианском кинофестивале получили фильмы Иоселиани «Фавориты луны», «И стал свет», «Разбойники. Глава VII».

В 1999 году он сыграл одну из главных ролей в своем фильм «Истина в вине».

Иоселиани являлся членом Союза кинематографистов России. Один из последних фильмов мастера – «Шантрапа» (2010) – был продуктом французского-грузинско-российского производства.